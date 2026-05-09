中国メディアの快科技は8日、中国自動車大手の広州汽車集団がホンダと共同出資する広汽ホンダの4月の新車販売について、前年同月比72．42％の5100台に落ち込んだと伝えた。記事によると、ホンダは中国での販売台数が落ち込む中、大規模な生産能力削減に着手している。広汽ホンダの広州黄埔工場の稼働を6月に休止し、東風汽車集団との合弁である東風ホンダの武漢工場も2027年に休止する計画で、中国におけるエンジン車生産能力は現