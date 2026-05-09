◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神は大竹が今季初めてDeNA戦に登板する。ここまでの登板4試合で2勝（0敗）は甲子園でマークしたもの。22年オフの現役ドラフトでソフトバンクから移籍加入して以降、甲子園では通算19勝4敗。2リーグ制以降移籍加入の日本選手で、阪神投手として甲子園で通算20勝は、23年の西勇まで7人。左投手では69年権藤正利、06年下柳剛の2人が到達している。目下の球場通算勝率は