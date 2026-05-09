◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）スコアボードの日章旗がセンターポールに巻きついていた。それほどよく風向きが変わった。最後は大差がついたが8回までは接戦だった。問題は風である。0―0の4回表、2死一、二塁。京田陽太が左翼前に打ち上げたフライに福島圭音は追いつけずポトリと落ちた。そして落ちたボールを通り過ぎる格好になった。振り向いて拾い、投げた本塁送球も一塁側にそれた。二塁走者