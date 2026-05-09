5月1日ロッテ戦でプロ初登板初先発初勝利をマークした西武・佐藤爽が楽天戦で2連勝を狙う。育成ドラフト出身投手で初登板勝利から2連勝は18年に大竹耕太郎（ソ）がマークしているが、初勝利から3試合は勝敗がつかなかった。2戦2勝となれば佐藤爽が史上初となる。前回のロッテ戦では味方打線の大量援護を受け7回2安打9奪三振の好投だった。今回は本拠地・ベルーナドームでの初登板。ホームのファンの前で再び快投を見せることが