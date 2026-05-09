パキスタン軍の空爆を受けた病院とされる施設で、行方不明者を捜索するアフガニスタン赤新月社のスタッフら＝2026年3月、カブール（共同）2026年2月以降に激化したパキスタンとアフガニスタンのイスラム主義組織タリバンの軍事衝突は、双方の発表によると死者が千人規模に達した。両国と国境を接する中国が仲介し、対話を通じた「包括的な解決策」の模索で一致したが、双方の主張の隔たりは大きい。衝突終結につながるかは予断を