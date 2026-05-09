「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ボッテガ・ヴェネタのアンディアーモに新たにミニサイズが」と書きだし、お気に入りのかばんをアピールしたコーデをアップした。夏らしいサテン生地のノースリーブトップスで肌見せ。「このサイズ感好みです」と添えた。ファンからは「大人めるる！似合いすぎ！美！」「女神」「美しすぎる」「白いファッ