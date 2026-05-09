◇プロ野球セ・リーグ中日ー巨人（5月9日、バンテリンドーム）中日の大野雄大投手と投げ合う巨人の田中将大投手。同学年の対決は今季初となり、田中投手は「去年（雄大は）カムバック賞とって、僕も今年とりたい」などと意気込みました。これまで金曜日に登板していましたが、ローテーションの再編で土曜日に登板となりました。長年の経験もあり、問題はないと口にした田中投手は「特にいまさらバタバタすることも何もないので、