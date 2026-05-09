健康志向が高まる一方で、“チーズ1kgのピザ”や、カロリー“1600kcal超のパン”など「ギルティグルメ」が人気に。そのワケとは？ 【写真を見る】“カロリー爆弾”でも食べたい…「ギルティグルメ」なぜ人気？【THE TIME,】 ご飯1杯超「高カロリー炭酸」3月に発売されCMなどでも話題となった「ギルティ炭酸 NOPE」「色んなのが混ざった味がするみたいな」（10代女性）「飲んだ瞬間ガツンときて、めちゃくちゃ甘くて“THE