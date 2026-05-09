ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船がカナリア諸島に近づく中、スペイン政府は、乗客らの下船と帰国などに向けた計画を明らかにしました。クルーズ船はカナリア諸島のテネリフェ島を目指して航行中で、10日早朝にも到着する予定です。スペイン政府によりますと、船は接岸せず、港近くに停泊する予定で、乗客らは無症状であることを確認した上で下船させ、5人程度が乗れる小型ボートに乗り換えて上陸します。その後、バ