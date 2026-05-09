西武は8日、楽天との試合（ベルーナドーム）に4−2で勝利。先発・隅田知一郎が8回2失点の力投。9回裏には2番手で守護神・岩城颯空が登板し、3者凡退に抑え今季10セーブ目を挙げた。8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では岩城颯空をピックアップ。13試合に登板し10セーブ達成はパ・リーグ新人最速の記録となった。番組MCの谷繁元信氏は「ルーキーなのに堂々としていますよね…」とコメントすると、この日解説で