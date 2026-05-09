オリ森友哉の専属トレーナー直伝の「股関節ドリル」野球において打撃や投球の爆発力を高めるには、“股関節で地面を捉える感覚”が不可欠だ。しかし、多くの小中学生選手は「下半身を使え」と言われると、膝を曲げる動きで代用してしまいがちである。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーで、「夢道場」代表の久米健夫さんは、身体を思い通りに使うことが技術の土台になると説き、股関節の屈曲を覚える「スタッガードスクワッ