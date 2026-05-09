小学生の娘が経験した2か月の入院生活。自由を奪われ、治療に耐える日々の中で、親子を救ったのは「隣のベッドの友だち」との交流でした。病院という限られた空間で、子どもたちが自ら作り出した小さな幸せとは？ 友人が体験談を語ってくれました。 辛い入院生活 小学生の娘が入院をしていたときの話です。 子どもの入院は、親子ともに負担が多く、楽しみを見出すのも難しいもの。 1日中ベッドの上で過ごし、面会も限ら