元世界2階級制覇王者・京口紘人氏昨年プロボクシングを引退した元世界2階級制覇王者・京口紘人氏が8日、自身のSNSを更新。リング上でトレーニングする姿を動画で公開すると、現役さながらのフットワークやパンチスピードにファンも「どうして引退？」「まだまだ出来ますよ」といった声をあげている。京口氏は自身のXに「久しぶりのボクシングトレーニング」と記して動画を公開。ミットを持ったトレーナーを相手に、左ジャブや