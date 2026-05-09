テレビ東京「WBS」（ワールド・ビジネス・サテライト）に出演する同局の嶺百花アナウンサー(25)が、休日を利用して餃子のイベントに出かけたことを報告した。 【写真】餃子イベントに友人と笑顔がまぶしすぎる！ 嶺アナは6日に更新したインスタグラムで「中学時代からの友人と餃子のイベントにこれでもか!というほどたくさん食べて満たされました。ちなみにこの写真の他にもお代わりして食べました。笑#餃