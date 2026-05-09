元乃木坂46でタレントの秋元真夏(32)が7日付でインスタグラムを更新し、母の顔を見せている。 【写真】赤ちゃんを抱いて見つめる穏やかな表情 秋元は「この前かわいい子に会えましたほわほわでひたすら癒された」と赤ちゃんを抱いている写真を投稿した。秋元は腕に赤ちゃんを抱いて見つめており、その表情ははっきりとは見えないが、優しくほほ笑んでいるのが分かる。 コメント欄には「まなったん、とっても優しい笑顔&