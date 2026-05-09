桐蔭横浜大FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世羅4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ1部第6節・筑波大vs桐蔭横浜大の一戦から。190cmのプロ注目の大型ストライカーであるンワディケ・ウチェ