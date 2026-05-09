南野拓実が復帰に向けて一歩前進フランス1部ASモナコに所属するMF南野拓実は5月6日、自身の公式インスタグラムを更新し、ボールを使ったトレーニングを再開したことを報告した。大怪我からの復帰を目指すなか、元フランス代表の同僚もエールを送った。南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランスのオセール戦で負傷交代。検査の結果、左膝前十字靭帯断裂の重傷と判明していた。手術を経て、これまで懸命なリハビリの