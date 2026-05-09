特集です。最大12連休のゴールデンウィーク。車を運転する機会も増えるのではないでしょうか。万が一のトラブルの際に駆け付ける、大型連休のロードサービスに密着しました。突然の故障などで頼りになる、JAF＝日本自動車連盟のロードサービス。24時間365日体制で現場に駆け付けています。北原さん「依頼来ました」長野市にあるJAF長野支部の北原浩司隊員(47)は、この道20年のベテラン。すぐ