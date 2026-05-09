7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、6月8日から28日まで東京グローブ座、および7月3日から5日まで大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される舞台『惰性クラブ』を控え、合同取材に参加した。「『惰性』とは程遠い人生を歩んできたつもり」と語っていた川島が、今作で感じた面白さ、そして自身に与えた影響とは。【写真】舞台『惰性クラブ』キービジュアル劇団「小松台東」主宰・松本哲也氏が作・演出を手