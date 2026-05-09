7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が主演し、6月8日から7月5日まで、東京グローブ座および梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演する舞台『惰性クラブ』のキービジュアルが公開された。【写真】舞台『惰性クラブ』キービジュアル今回のキービジュアルは、主演の川島を中心に、作品世界を象徴する空気感を切り取ったもの。誰もが一度は経験するような言葉にならない焦燥と、どこか心地よさをはらんだ停滞感が静か