【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザで8日、「パレスチナ国際マラソン」が開かれた。ガザ当局によると、大会のテーマは「自由のために走る」。イスラエルの封鎖下にあるガザの住民2500人以上が参加。自由に移動する権利を訴え、中部から北部にかけて海沿いの5キロを走った。大会はヨルダン川西岸ベツレヘムがメイン会場。同時開催されたガザも含め、計1万3千人が参加した。2023年10月のガザ戦闘開始を受けて中断されて以来