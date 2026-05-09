人口５０万人を超える松戸市に、今年度の新入学児童がわずか１人となり、廃校の危機にある小学校がある。高度経済成長期に大規模団地が整備され、そこに住む子供たちが多く通った市立常盤平第一小学校だ。近年の少子高齢化や団地の老朽化で住民や児童数が減少。市教育委員会は、来年度以降の新入学児童の受け入れ停止に向け、学区の変更を今夏にも学区審議会に諮る方針だ。（新妻千秋）３階建ての校舎に広々とした運動場、丸屋