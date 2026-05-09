女優の石井杏奈（27）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「GW」と書き出した石井。「餃子フェス」とつづって、机に並べられた餃子を堪能する様子をアップした。日焼け対策バッチリのフェスコーデも披露。「美味しい楽しい」と添えた。ファンからは「かわいいかわいいかわいい」「GW楽しめたみたいで良かった」「石井杏奈ちゃんめちゃくちゃに可愛いわ」「杏奈ちゃん可愛すぎて尊い、、、会