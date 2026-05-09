ドジャースのウィル・スミス捕手が７日（日本時間８日）夜、ロサンゼルス市内で３度目となるチャリティーイベントを開催。チームメートや奥さまたちが集結して会場を盛り上げた。スミスと妻のカラさんが運営する財団「ＣａｔｃｈｉｎｇＨｏｐｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ」が開催した３度目のイベント。ＮｅｔｆｌｉｘやＮＩＫＥなどが協賛し、トークショーなどが行われた。カラさんは一夜明けた８日（同９日）、「昨夜、Ｃａ