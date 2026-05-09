一般席も景色を楽しみやすい小田急電鉄は、1987（昭和62）年の開業60周年に備えて、新型特急車両の開発を決めます。当時の特急の主力は3100形「NSE」と7000形「LSE」でした。特徴はいずれも、運転席を2階に上げて展望席を設けていること、シートサービスを行っていること。また、車両間に台車を配置する連接台車を採用することで、乗り心地に優れている点も「ロマンスカーの特徴」として認知されていました。【展望性良し！】小