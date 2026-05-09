元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（３８）が、オフショットを公開した。９日までにインスタグラムで「ロケで鹿児島にいました」とつづり、ドリンクを片手に持つ姿をアップ。口元は隠れているが、ぱっちりとした目が印象的な美しさは健在だ。また一つ前の投稿では、長袖トップスにレギンス姿でピラティスをする様子を投稿。健康的な美スタイルを披露している。これらの投稿にフォロワーからは「マジかわいい」「可