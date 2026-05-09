フリーアナウンサーの徳光和夫さんが９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、８日のＪＥＲＡセ・リーグでヤクルトが４―１で広島を破り、４月２８日以来の首位奪回を果たしたことを報じた。徳光さんはヤクルトを「攻守が一体感ある」と絶賛し「池山ヤクルトで守りっていうと中継ぎですよ。この中継ぎが失点、平均２ぐらいだからね。（自身