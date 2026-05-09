昨年７月に結婚を発表した芸人の妻が美しすぎる近影を公開し、反響を呼んでいる。９日までにインスタグラムで「ビューティー撮影最近育児投稿ばかりでして、自分の投稿もお許し下さい産後美容の発信もこれからやっていかせてね〜！！」と伝えたのは、お笑いコンビ「コットン」きょんの妻でタレントのまつきりな。フォロワーは「綺麗すぎるブラウントップスもめちゃ似合ってる！！」「えぐ可愛い」「めちゃくちゃお美し