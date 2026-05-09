◆米大リーグブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は８日（日本時間９日）、「４番・三塁」でスタメンに名を連ねた。試合前は早出特打を行い、フリー打撃では、センター方向に柵越を放つなどして調整した。ポプキンス打撃コーチは、打席での立ち位置を修正した岡本について「今の彼は、これまでみた中で最も危険にみえる」と、マック