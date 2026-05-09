寝る前にスマホで動画やSNSを見る習慣がやめられないという人は多い。不安や退屈を消したくて、つい刺激を求めてしまうのだが、睡眠の質は下がり、不安は消えない。この悪習慣を断ち切る方法を教えてくれているのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。「このままじゃまずい。でも、どうすればいいのかわからない」……。そんな「停滞」を抜け出すヒントを、行動心理学や偉人の実話をベー