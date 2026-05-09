「今の仕事を辞めたい」と感じた瞬間は、キャリアを見直すサイン。ただし、衝動的に行動するのではなく、その背景にある本音に目を向けよう。立ち止まって考えることで、これまでとは違う選択肢が見えてくるかもしれない。※本稿は、キャリアコンサルタントの金井芽衣『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。「辞めた