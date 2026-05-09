フリーアナウンサーの徳光和夫さんが９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストの久能靖さんが２日に９０歳で亡くなったことを報じた。関係者によると、横浜市内の施設で老衰のため亡くなったという。久能さんは東京大学文学部を卒業後、日本テレビに入社し、アナウンサーとしてニュース部門を