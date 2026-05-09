タレントの佐藤栞里（35）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「JAPAN JAM 2026VIVA LA ROCK 2026今年もこの季節がやってきた！」と書き出した佐藤。「大好きなフェスの季節がやってきた！」とつづって、芝生に寝転ぶ自然体な姿をアップした。「いつもは少し照れくさくてもここでは全力で空に向かって手を掲げたり届くといいなと大きな声でお返事してみたりステージ横のビジョンに映る、顔を