“ポパイ”の愛称で広く親しまれた韓国のタレント、イ・サンヨンさんこの世を去って1年が経った。イ・サンヨンさんは2025年5月9日に息を引き取った。【写真】“日本生まれ”韓国女優の寂しい最期事務所関係者は当時、本紙『スポーツソウル』の取材に対し、「前日から酷い風邪の症状がありました。本日午前に病院を訪れたあと、帰宅途中で呼吸困難に陥ったと聞いています。通院先であるカトリック大学江南聖母病院に葬儀場が設けら