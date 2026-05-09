人気TVアニメ『幽☆遊☆白書』と、タピオカドリンク専門店「Bull Pulu」が待望のコラボレーションを開催♡2026年5月21日(木)から6月7日(日)まで、幽助・桑原・蔵馬・飛影をイメージした限定メニューや描き起こしイラストを使用したグッズが登場します。作品の世界観をたっぷり楽しめる特別なキャンペーンは、ファンなら見逃せない内容です。ここでしか味わえないコラボ体験をぜひチェックしてみてく