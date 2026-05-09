◇ナ・リーグドジャース―ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。8試合ぶり7号本塁打に期待がかかる。相手先発は2024年サイ・ヤング賞左腕のセール。大谷は6日（同7日）のアストロズ戦で6試合26打席ぶりにヒットを放つなど、マルチ安打で不振を脱却した。