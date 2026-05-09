中国では5月1日から5日がメーデー5連休となった。連休中、湖北省武漢市の地下鉄梨園駅構内の壁際には観光客のスーツケースなどの荷物がずらりと並び、平日とは違った光景が見られた。荷物を見張る人がいないにもかかわらず、盗まれることもない安全性が大きな話題となった。この地下鉄駅の一角の光景はネットで話題を集めるために故意に作り上げられた訳ではなく、見知らぬ人同士が自発的に築いた信頼の絆で、都市の治安が良く、市