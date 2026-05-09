8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏と辻発彦氏が、同日の巨人戦に先発し、6回1/3を投げ、7被安打、10奪三振、2失点に抑え、今季2勝目を手にした柳裕也について言及した。番組MCの谷繁元信氏は「今年柳はずっと状態が良いと思っているんですよね。この状態を続けていけば、絶対勝ちがつくと思います」と評価すれば、今江氏は「まっすぐのキレが良い。球速自体はそこまで出ていないん