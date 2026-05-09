『すみっコぐらし』とメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」がコラボレーションしたカフェ「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」が、5月15日（金）から東京・秋葉原で、8月7日（金）から大阪・日本橋で開催される。【写真】萌え〜なメニューを用意！コラボカフェの詳細■メイド姿のすみっコたちが登場今回開催される「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」は、すみっコたちの世界観を表現した見た目にも楽しい特別メ