日本維新の会が、看板政策の「大阪都構想」を巡り、揺れている。来年４月の知事任期満了までに賛否を問う住民投票の実施を目指す吉村代表（大阪府知事）に対し、国会議員団側で反発が広がっているためだ。吉村氏は８日、大阪府庁で記者団に「様々な意見があるが、都構想を目指そうという方向性は一致している。丁寧に進めていくことが重要だ」と語った。その上で、任期中に都構想に関する３度目の住民投票を実施したいとの考え