『SPA!デジタル写真集椿野ゆうこ「色気マシマシ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』が好評発売中だ。発売を記念し、珠玉の誌面カットが公開された。 SPA!デジタル写真集椿野ゆうこ「色気マシマシ」©週刊SPA!編集部撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美スタイリング：和田千星 物語の舞台は、後輩に誘われて