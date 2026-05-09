ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケで絶品グルメを求め、鳥取県米子市へ。米子市を訪れたら、地元民のソウルフード・牛骨ラーメンは外せない。 【TVer】鳥取県米子市出身の有名牛骨ラーメンを大仁田美咲アナも実食！食リポ中、新たな名言が爆誕……!? 大仁田アナが訪れたのは、1946年創業のラーメン店・満洲味（ますみ）