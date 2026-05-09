J01の佐藤景瑚が、衣装選び際のこだわりを明かした。【映像】J01佐藤の絶妙なタイトシャツテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が5月8日に放送。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして松村沙友理、河野純喜（JO1）、佐藤景瑚（JO1）が登場した。番組では「王道あざとテクの正解」をテーマに、“あざとい”のNICE/BAD境界線について語り合った。3年ぶりに同