プロボクシング元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（49＝米国、50勝27KO）と元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン、62勝39KO8敗3分け）の再戦が9月25日、米ラスベガスのT―モバイルアリーナで公式試合として行われることになった。両者が契約条件の修正に合意したと、米リング誌のマイク・コッピンガー記者が8日（日本時間9日）に自身のXで報じた。15年5月の「世紀の一戦」以来となる2人の対決は、9月