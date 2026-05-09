今回は、妊娠が発覚し、義母に伝えたら、最悪な反応をされたエピソードを紹介します。義母に子作りを急かされていたけど…「義母に会うたびに、『早く孫の顔を見たい』と子作りを急かされていました。私だって妊娠したいけど、そうもいかず……。そんなある日、妊娠が発覚しました。それから数か月間は義母にそのことを言わず、お腹の子が女の子だと分かってから、義母に妊娠を報告したのですが、『女の子なんてがっかりよ』『次は