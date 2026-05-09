主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月8日（金）に放送された第3話では、余命３ヶ月の主人公・高坂葵（白洲迅）が、投薬治療のために入院することになった。すると妻の高坂美月（桜井日奈子）は、葵にウソをついて不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と旅行先で混浴を満喫し…!?【映像】混浴→同じ布団へ…◆美月が不倫相手と混浴！第3話では、葵が投薬治療のため入院