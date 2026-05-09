4月27日からNetflixで配信がスタートしたドラマ『地獄に堕ちるわよ』が大きな反響を呼んでいる。本作は、「六星占術」ブームを巻き起こし、タレントとして一世を風靡した占い師の細木数子の激動の半生をドラマ化したものだ。 参考：戸田恵梨香の怪演で際立つ虚実の境界線『地獄に堕ちるわよ』が傑作と言える3つの見どころ 物語は、細木数子（戸田恵梨香）の小説を書こうとしている作家・魚澄美乃里（伊