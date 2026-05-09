昨年度の全国高校総体と全国高校選手権で夏冬連覇を果たした神村学園高からは今季、一挙5人がJクラブに加入し、プロ生活をスタートさせている。高卒ルーキーが1年目から出番を得るのは決して容易ではないが、今月までに5人全員がJリーグデビュー。厳しい練習で鍛えた判断力とフィジカルはプロの舞台でも一定の評価を受け、それぞれの場所で存在感を高めている。5人の中で最も多くの出場機会を得ているのはいわきFCで開幕節から