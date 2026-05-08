フランス発のファッションブランド「ハズバンズ（HUSBANDS）」が、トランクショーをエディフィス 丸の内店で開催する。期間は5月22日から24日まで。アポイント制で、事前に店舗への問い合わせが必要となる。【画像をもっと見る】同ブランドは、イタリア・ナポリのサルトリアでの修行を経てデザイナーに転身した、元弁護士のニコラ・ガバール（Nicolas Gabard）が設立。英国製生地を用いた伝統的なブリティッシュスタイルを、あ