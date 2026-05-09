9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比920円高の6万3760円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67179.52円ボリンジャーバンド3σ 64168.21円ボリンジャーバンド2σ 63760.00円9日夜間取引終値 62713.65円8日日経平均株価現物終値 61736.00円5日移動平均 61156.91円ボリンジャーバンド1σ 61060.00円一目均衡表・転換線 5814